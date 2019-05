Gwiazdy disco-polo dostały wyliczenia emerytury z ZUS. Lider Bayer Full jest załamany. Zenek Martyniuk wie, że i tak nic nie dostanie

Mimo, że większość artystów narzeka na biedę na emeryturze to nie król disco. On zadbał o swoją przyszłość. Jak podaje portal „WP Gwiazdy” niewielu z z artystów jest jednak w stanie przyznać się, że przez całe życie nie odkładało żadnych składek”.

Nie milkną w mediach echa wywiadu Sławomira Świerzyńskiego, lidera Bayer Full, który wyznał, jaką emeryturę wyliczył mu ZUS. Okazało się, że jest to zaledwie 386 zł. Według obowiązującego prawa, jeśli wysokość emerytury nie sięga 700 zł, to i tak ją dostanie w tej kwocie.

– Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuję za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie – wyznał w „Super Expressie”.

O emerytury WP Gwiazdy zapytała legendę Disco Polo – Zenka Martyniuka. Jak wiadomo, artysta koncertując regularnie, zarabia krocie. Rocznie ponad 2 mln zł.

– Nie dostaję żadnych pisemek. Tak naprawdę nie interesowałem się tym. Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości 4 tys. zł, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie jak przyjdzie na to czas – powiedział w rozmowie z WP Gwiazdy Zenek Martyniuk.

4 tys. zł składki miesięcznie to spora kwota, ponieważ średnio suma, którą płacą przedsiębiorcy to ok. 1200 zł miesięcznie. Więc kwota kultowego muzyka robi wrażenie. Zwłaszcza, że emerytura z ZUS może być nawet kilkakrotnie niższa.

Panie Zenku, szkoda tych pieniędzy. Trupa ZUS już nic nie uratuje, a pieniądze może Pan przekazać na jakiś szczytny cel, jak to Pan ma w zwyczaju, albo zainwestować w coś. Będzie z tego więcej pożytku dla Pana i bliźnich.

