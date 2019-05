Jarmułka „zrób to sam”. Niemiecki „Bild” walczy z antysemityzmem i dołączył do dzisiejszego wydania specjalną wycinankę

„Bild” to gazeta o największym nakładzie w Niemczech. W poniedziałkowym wydaniu zaoferowała czytelnikom „dodatek” w postaci kipy do wycięcia, złożenia i założenia. Ma to być wkład w walkę z antysemityzmem w kraju.

Zaczęło się od tego, że niemiecki przedstawiciel ds. kontaktów z diasporą żydowską Felix Klein ostrzegł swa dni temu przed noszeniem w Niemczech jarmułki, bo może to narażać na agresję.

Wcześniej podobne stanowisko ogłaszała też Centralna Rada Żydów w Niemczech.

„Bild” postanowił wezwać czytelników do „solidarności z żydowskimi sąsiadami” i wycięcia sobie i złożenia z gazety kipy z Gwiazdą Dawida. Z podobnymi pomysłami wyszły też dzienniki TAZ i Tagesspiegel.

Have a look at BILD's front page.

First, SPD has weakened in European elections, behind Greens which shook the Parliament. Also, SPD lost Bremen.

Then, this column: Kippa belongs to Germany. It is a response to Office of Antisemitism's warning, saying Jews are still welcome. pic.twitter.com/BypBiyAG2Q

