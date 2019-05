Jonny Daniels cieszy się z wyników wyborów. „It’s a very very good morning”

Jonny Daniels najwyraźniej bardzo cieszy się z wygranej PiS. Nie ma się co dziwić – w końcu jest nieoficjalnym „doradcą” rządu a organizacje żydowskie mają zajawkę poparcia na jesieni dla ugrupowania, które milczało o ustawie 447, zaś społeczeństwo polskie nie widzi problemu w spłatach miliardów pod hasłem „restytucji”. Byleby 500 zł się zgadzało.

Jonny Daniels, Żyd o nieznanym statusie pojawiający się wśród głównych osób w państwie, już wczoraj entuzjastycznie podszedł do wstępnych wyników podkreślając zwycięstwo PiS.

– Frekwencja 43 proc. była ogromnym skokiem wobec poprzednich lat w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, co sprawiło, że zwycięstwo PiS (w exit polls) jest jeszcze większe – napisał na Twitterze Jonny Daniels.

Dzisiejszy tweet zaś mówi jeszcze więcej o jego podejściu.

– Dzień dobry – it’s a very very good morning – napisał na Twitterze Daniels.

Jak widać, ze zwycięstwa PiS – oprócz starych socjalistów – cieszą się żydowscy poplecznicy rządu. Co nas absolutnie nie dziwi…

Turnout of 43% was a massive jump from the previous years in the Polish elections for the European Parliament, making the PiS victory (according to exit polls) even more significant. #EuElection2019

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) May 26, 2019