Kolejny pomysł Magdy Gessler! Celebrytka teraz stawia na „lody, prawdziwe, tradycyjne, jak za dawnych lat”

Magda Gessler jakiś czas temu stworzyła autorską linię parówek. Jak się okazuje, obecnie gwiazda pracuje nad kolejnym projektem. Tym razem będą to lody.

O swoich planach Magda Gessler poinformowała za pośrednictwem fanpage’a na Facebooku. Jej profil śledzi wielu fanów, stąd też Gessler liczyła na to, że będzie to najlepsza forma promocji.

– Jestem szczęśliwa, że mogę Wam ogłosić, że stworzyłam lody, prawdziwe, tradycyjne, jak za dawnych lat:)))) kierowała mną chęć powrotu do rodzinnych stron, najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Te smaki mi to przypominają i mam nadzieję, że i dla Was będzie to podróż do tych cudownych, beztroskich lat:) Już w najbliższą niedzielę 2 czerwca będziecie się mogli ze mną spotkać na Plac Europejski w Warszawie gdzie organizuję wielki dzień dziecka!!!!!!! Cieszę się i chcę zobaczyć tysiące uśmiechniętych małych buziek i szczęście w oczach rodziców:)))) Będę na Placu Europejskim od godziny 10, aby się z Wami spotkać i poczęstować lodami:))))) Bedziecie????? Ice Queen Magda Gessler – napisała restauratorka.

Wydaje się, że lody autorstwa tak znanej osoby powinny cieszyć się sporym zainteresowaniem. Szczególnie wśród tych, którzy traktują ją jako prawdziwy autorytet kulinarny.

Ciekawe, jakie smaki swoich lodów przygotowała Magda Gessler?

Źródło: pudelek.pl