Kolejny skowyt lewactwa! Jan Hartman komentuje wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego: „Jeśli Biedroń zrobi to po raz drugi jesienią, będzie zdrajcą”

Hartman zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis następującej treści: 42+6+4=52. Miejmy odwagę powiedzieć: większość Polaków to … hhhhrrrr …. bzzzz …. wrrrr …. Chyba ten duch to jednak faktycznie zstąpił i odmienił. Wulgarna korupcja, chamstwo i żydożerstwo większości Polaków nie przeszkadzają.

To jednak nie wszystko. Hartman odniósł się również do wyniku Wiosny Roberta Biedronia.

– Tak to jest, jak siwe dzieci bawią się polityką. Biedroń dla głupich trzech mandatów dał J. 50 tysi Kaczyńskiemu wygrać. Jeśli zrobi to po raz drugi jesienią, będzie zdrajcą.

Te niezwykle mocne słowa to oczywiście komentarz do wyników wczorajszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Spotkały się one z oburzeniem użytkowników Twittera.

– Ja dziś żadnego Żyda nie żarłem jeszcze. Dobrze, że mi Pan przypomniał…

– Jasiu, zawsze możesz wyjechać.

– Za sukcesem PiS w dużej mierze stoi ta pogarda, którą Pan okazuje swoim rodakom. Naprawdę liczy Pan, że ktoś po Pana dzielących wpisach zmieni sposób głosowania?

To tylko niektóre z licznych komentarzy pod wpisem Hartmana.

Źródło: twitter.com

