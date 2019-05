Najnowsze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zliczono głosy z prawie 100 proc. obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do PE PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska – 38,3 proc., Wiosna – 6,04 proc., Konfederacja – 4,55 proc., Kukiz’15 – 3,7 proc., Lewica Razem – 1,24 proc. – wynika z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce.

Wyniki z 99,31 proc. komisji wyborczych PKW podała na stronie internetowej w poniedziałek ok. godz. 8.30. Brakuje jeszcze protokołów z 187 obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety – PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Jeśli te wyniki się nie zmienią, Konfederacja nie zdobędzie mandatu w PE, choć wcześniejsze wyniki sondażowe dawały jej mandaty.

PKW podała także frekwencję dla 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych. Średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,61 proc.

Największa frekwencja była w okręgu nr 4 Warszawa – 60,4 proc. Najniższa w okręgu nr 3 Olsztyn – 38,97 proc. Przekłada się to na wyniki frekwencji w województwach. Dla mazowieckiego jest to 52,47 proc., a warmińsko-mazurskie 37,24 proc.

Średnia frekwencja dla dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) wyniosła 56,48 proc. Najwyższa frekwencja była w Warszawie – 62,52 proc., a najniższa w Białymstoku – 49,63 proc.

Frekwencja w miejskich obwodach wyborczych wyniosła 48,64 proc., a w wiejskich – 40,69 proc. Najniższa frekwencja była w gminie Zębowice (woj. opolskie) – 21,76 proc.

Wcześniej na porannej konferencji prasowej wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak oświadczył, że ostateczne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostaną podane możliwie najszybciej. „To kwestia godzin” – podkreślił.

Wówczas PKW podawała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce. „Biorąc pod uwagę, że od zakończenia głosowania minęło 10 godzin to nie pamiętam, żeby o tej porze tyle już protokołów komisji obwodowych trafiło do systemu” – zauważył Marciniak.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że z uwagi na „skomplikowany charakter” wyliczenia mandatów do PE, jest jeszcze zbyt mało danych, żeby określić, jakie komitety i kto konkretny otrzyma mandat.

„Musimy mieć protokoły ze wszystkich (13) komisji okręgowych, żeby przejść do kolejnych etapów podziału mandatów na poszczególne komitety” – wskazał wiceszef PKW.(PAP)