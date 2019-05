Niemiecki dziennik zdradza: „Donald Tusk planuje swój powrót na scenę polityczną w Warszawie”

Jak twierdzi niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, szef RE Donald Tusk „planuje swój powrót na scenę polityczną w Warszawie i świadomie podsyca ambicje kandydowania w wyborach prezydenckich w maju 2020”.

„Kadencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska upływa dopiero 1 grudnia. Jednak jego krytycy, których jest pod dostatkiem nie tylko w jego własnym kraju, od jakiegoś czasu zarzucają mu, że nie do końca zajmuje się kwestiami europejskimi” – pisze publicysta Michael Stabenow.

Jednak jak twierdzą dziennikarze niemieckiego dziennika były polski premier musi jeszcze w UE zrobić parę rzeczy.

„Polak musi przygotować pakiet kandydatów na najważniejsze urzędy UE”. Ma pomóc wybrać następcę odchodzącego w październiku szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, następcę samego Tuska, szefowej unijnej dyplomacji oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Według „FAZ” Tusk sonduje dyskretnie od jakiegoś czasu sytuację i nawet kilka dni temu rozmawiał z Angelą Merkel. Szef Rady Europy Tusk zabiega o to, by decyzje dot. kandydatów zapadły do końca czerwca.

Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung