Pilne! Kandydaci do wyjazdu do Brukseli przebierają nogami, a tam na dworcu… alert bombowy

Może się nie ma co spieszyć? W Brukseli do godziny 16 trwał dziś alert bombowy. Zamknięto dworzec kolejowy Bruksela-Nord w Schaerbeek po informacji o zagrożeniu zamachem. Zamknięto także ruch we wszystkich tunelach drogowych Brukseli.

Po przeszukaniu tych miejsc, co trwało ponad dwie godziny alert odwołano. W tym czasie centrum Brukseli było częściowo sparaliżowane. Wszystkich pasażerów ze stacji w Schaerbeek ewakuowano. Rzecznik policji odmówił bardziej szczegółowych komentarzy na temat alertu.

Allarme bomba a Bruxelles : Evacuata la Gare du Nord a Schaerbeek, chiusi tutti i sottopassaggi https://t.co/5IPBm0R6R3 pic.twitter.com/KyOoRHkOkM — Fisco24 (@fisco24_info) May 27, 2019

Rozmiar akcji i uwrażliwienie policji pokazują, że sytuacja w stolicy Belgii jest pod szczególnym nadzorem a władze obawiają się rzeczywistych zamachów. Może więc nie warto nowo wybranym eurodeputowanym niczego zazdrościć…

A tutaj codzienność Schaerbeek: