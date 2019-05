PILNE! Strzelanina w gimnazjum w Brześciu Kujawskim. Są ranni

W gimnazjum w Brześciu Kujawskim doszło w poniedziałek do strzelaniny. Dwie osoby – uczennica i sprzątaczka zostały ranne. Jedna jest w stanie ciężkim.

Z informacji PAP wynika, że ataku dokonał były uczeń szkoły – 20-latek. Został zatrzymany przez policję.

Poza strzałami, które oddał w stronę osób obecnych w szkole, wrzucił do budynku także gaz. Dwie osoby ranne są przewożone do szpitali we Włocławku i Toruniu. RMF FM z kolei informuje, że odpalił również dwie petardy.

Sprzątaczka została ranna w brzuch, strzelono do niej kilkukrotnie. 11-letnia uczennica ma rany uda i klatki piersiowej.

– Jak przekazała nam Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa bydgoskiej policji, obrażenia nie są jednak charakterystyczne dla broni palnej, nie wiadomo więc jakiej dokładnie broi użył napastnik. Napastnik został obezwładniony przez pracownika szkoły. Potem został przekazany policji – informuje RMF FM.

Źródła: PAP/rmf24.pl