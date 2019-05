Policja rekrutuje chętnych. Ten plakat zachęcający do wstąpienia w jej szeregi pochodzi z… Francji

„Zostań policjantem” – zachęca plakat z wizerunkiem funkcjonariusza pochodzenia „afro-francuskiego”. Być może oferta skierowana jest właśnie do kandydatów z „przedmieść dużych miast”, którzy najlepiej znają problemy tamtejszej przestępczości.

[#MondayMotivation] Policier motocycliste, en brigade anti-criminalité, ou encore enquêteur en #CyberCriminalité : être policier, c'est avoir le choix parmi + de 100 métiers au service des autres !

Découvrez nos métiers https://t.co/mLFax20rq1 pic.twitter.com/lODiSm6eXe — Police nationale (@PoliceNationale) May 27, 2019

Oferta zachęca do podjęcia ochrony „naszego bezpieczeństwa” i oferuje szeroki wybór możliwości. Na przykład – motocyklisty, detektywa lub członka brygady anty-kryminalnej. W sumie 100 różnych specjalności.

Biorąc pod uwagę, że ostatnio „wszystkie specjalności” były rzucane do rozpędzania demonstracji „żółtych kamizelek”, to być może rekrutacja zachęcająca wyborem takiego „modela” ma jakiś sens. W dodatku obiecują motor i zapłacą za to, „co i tak wszak lubię” – jak śpiewał Jacek Kaczmarski.