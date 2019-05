Policja zatrzymała trzy osoby w związku z wybuchem bomby w Lyonie. Terrorystami okazują się muzułmanie z Algierii

Pierwsza zatrzymana podejrzana osoba to 24-letni z Algierii. Nie był do tej pory znany służbom bezpieczeństwa. Studiował inżynierię i został zatrzymany w poniedziałek 27 maja o godz. 9.55 w VII dzielnicy Lyonu, kiedy wysiadał z miejskiego autobusu. Służby miały go na celowniku już od niedzieli.

Na razie został umieszczony w areszcie w Lyonie i po wstępnym przesłuchaniu ma zostać przewieziony do Paryża. To tamtejsza policja antyterrorystyczna prowadzi śledztwo.

MSW Castaner pogratulował policji i nazwał jej dochodzenie „wzorowym”. Zamachowca nie zlokalizowano na podstawie danych wywiadu, ale dzięki analizie śladów, badań i wyizolowania DNA sprawcy.

Po południu aresztowano także drugiego podejrzanego. Kolejny podejrzany też jest Algierczykiem. W jego zatrzymaniu brali udział funkcjonariusze brygady interwencyjnej – BRI i grupy antyterrorystów (SDAT). Zatrzymany ma być nauczycielem z liceum Ampère w Lyonie i krewnym zamachowca.

Trzecią zatrzymaną osobą jest kobieta, którą także umieszczono w areszcie w Lyonie. W wyniku zamachu w centrum miasta rannych zostało 13 osób.

Źródło: Le Figaro/Twitter