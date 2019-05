Robert Winnicki komentuje wynik Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Lider Konfederacji i szef Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki odniósł się do wyniku Konfederacji w uniowyborach. Dziwi go wyjątkowy spadek w porównaniu do prognoz i przypomina, że „jesteśmy czwartą siłą polityczną w kraju”.

– Wyniki wyborów przyjmujemy z pokorą – napisał poseł Robert Winnicki, lider Konfederacji.

– Dziwi ubytek 1/4 prognozowanych głosów na Konfederację (spadek z 800 do ponad 600 tys. głosów) w noc wyborczą, tym bardziej, że inne komitety o zbliżonych wynikach takich tąpnięć nie doświadczyły. Przed kolejnymi wyborami musimy przeprowadzić zmasowaną akcję wysyłania mężów zaufania do komisji – podkreślił prezes Ruchu Narodowego.

– Niezależnie od tego – dziękujemy serdecznie za każdy głos! Dziękujemy zwłaszcza za Wasze zaangażowanie i entuzjam, które niosły nas w tej kampanii. Tysiące osób zaangażowanych w całym kraju – zaznaczył Winnicki.

– Wbrew wszystkiemu, a zwłaszcza wbrew zmasowanemu atakowi kłamliwej propagandy wymierzonej w Konfederację. Jesteśmy czwartą siłą polityczną w kraju. Zaczynamy pracę nad kolejną kampanią. Walczymy, organizujemy Polaków i wyjdziemy z jeszcze szerszą ofertą – podsumował poseł Robert Winnicki.