„Rodzi się nowa Europa.” Salvini komentuje wielkie zwycięstwa eurosceptyków we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii

Z blisko 35% głosów Liga Salviniego odniosła ogromne zwycięstwo We Włoszech. Jej lider – wicepremier Salvini entuzjastycznie zareagował na zwycięstwo Le Pen we Francji i partii Farage’a w Wielkiej Brytanii.

– Nie tylko Liga jest pierwszą partią we Włoszech, ale też partia Matine Le Pen jest pierwsza we Francji, a Farage’a w Zjednoczonym Królestwie – powiedział mediom komentując wyniki w swoim kraju i w Europie. – To znak, że Europa się zmienia. Rodzi się nowa Europa.

Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen pokonało partię Macrona ponad 200 tysiącami głosów uzyskując poparcie 23,5% Francuzów. Prezydenckie Republiko Naprzód! (LREM) uzyskało 1 punkt procentowy mniej.

W Wielkiej Brytanii nadal nie podano końcowych wyników, ale wiadomo, że miażdżące zwycięstwo odniosła założona ledwie 6 tygodni temu Partia Brexit. Drugie miejsce zajęli zwolennicy pozostania w Unii – Liberalni Demokraci.

Niemal zmiecione zostały rządzące na zmianę od niemal stu lat Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Brexit będzie miała co najmniej 29 deputowanych, Konserwatyści po utracie 15 miejsc zaledwie 4, a Partia Pracy – 10, zamiast 20 jak po wyborach 2014 roku.

– Powiedzieliśmy: głosujcie na nas jeśli chcecie Brexitu – komentowała Anne Widdecombe była poseł Konserwatystów, która teraz została posłem w Parlamencie Europejskim z ramienia Partii Brexit.

– Kolejny raz wysłaliśmy wyraźny sygnał do Westminster (siedziba Parlamentu Brytyjskiego) , że jeśli nie rozwiążą sprawy wyjścia (z Unii) to w najbliższych wyborach krajowych obydwie partie (Laburzystów i Konserwatystów) czeka rzeź.

Farage domaga się teraz, by Partia Brexit została włączona w proces negocjacji z Unią Europejską. Całkowita niemożność uzyskania zgody Brytyjczyków na pakt rozwodowy stała się przyczyną niemal całkowitego upadku Konserwatystów i ostatecznej klęski premier May, która 7 czerwca opuszcza stanowisko.

We Francji zaś Marine Le Pen domaga się rozwiązania Zgromadzenia Narodowego – niższej izby francuskiego parlamentu i przeprowadzenia do niej przyspieszonych wyborów.

Orban, Salvini, Farage, Le Pen

