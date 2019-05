Tego Zenek Martyniuk się nie spodziewał. Teraz nawet na ulicy spełnia zachcianki fanów [VIDEO]

Zenek Martyniuk nie spodziewał się, że piosenka „Przez twe oczy zielone” zyska aż tak ogromną popularność. Zdradza, że dosłownie jeszcze na chwilę przed jej premierą miał wątpliwości, czy postawić na ten utwór, czy wybrać inny. Kompozycja natychmiast została doceniona na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie w 2014 roku i szybko zyskała miliony fanów. Przypadła również do gustu polskim piłkarzom.

Tekst do piosenki „Przez twe oczy zielone” napisała Marzanna Zrajkowska. Była wokalistka zespołu Kolor od lat współpracuje z Zenonem Martyniukiem i jest autorką większości jego utworów. Muzykę natomiast skomponował jej mąż – Marek Zrajkowski.

– W roku 2014 na festiwal do Ostródy przygotowywaliśmy równolegle dwa utwory: „Przez twe oczy zielone” i „Kochana wierzę w miłość”. I zastanawiałem się właśnie, który utwór wybrać. Wybrałem ten pierwszy i okazało się, że trafiłem w dziesiątkę. Ta piosenka bardzo się spodobała. Dostałem bardzo dużo telefonów, e-maili, SMS-ów właśnie z gratulacjami, że fajna, ciekawa aranżacja, fajny tekst, fajnie zaśpiewane. Nie spodziewałem się tego – mówi agencji Newseria Lifestyle Zenon Martyniuk.

Lider zespołu Akcent nie ma także wątpliwości, że do sukcesu tego utworu w dużej mierze przyczynili się piłkarze. Piosenka stała się bowiem nieformalnym hymnem polskiej reprezentacji na Euro 2016.

– „Przez Twe oczy zielone” stało się też większym hitem za sprawą Kamila Grosickiego, który po wygranym meczu przed mistrzostwami Europy we Francji, wtedy graliśmy z Irlandią, zaśpiewał z piłkarzami w szatni właśnie twe piosenkę. A Polacy lubią piłkę nożną, kochają Kamila Grosickiego, „Grosika” słynnego, więc oprócz tego, że miałem swoich fanów takich muzycznych, to jeszcze doszło pewnie bardzo dużo tych takich fanów sportowych, piłkarskich. Tylko można się z tego cieszyć, bardzo mi miło – mówi Zenon Martyniuk.

Utwór „Przez twe oczy zielone” ma już 168 milionów milionów odsłon na YouTube i nadal nie traci na popularności, a jego wykonawca wciąż pozostaje takim samym skromnym człowiekiem.

– Często, czy to na ulicy, czy w sklepie, spotykam swoich fanów i na przykład rodzina przedstawia mnie swojej córce czy swojemu synowi: o popatrz, to pan Zenek, który śpiewa piosenkę „Przez twe oczy zielone”, a to może fragmencik Pan zanuci? A ja mówię: no dobra, no to… A to wcześniej może zdjęcie zrobimy? Nie ma problemu, czasami jakieś telefony dostaję, że dzisiaj czyjaś przyjaciółka czy kolega ma urodziny i czy mógłbym zaśpiewać chociaż fragmencik piosenki. Jak mam wolne, nie jestem zajęty, to chętnie śpiewam, co mi zależy? – mówi Zenon Martyniuk.

Utwór „Przez twe oczy zielone” został wykonany również podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką 2016/2017 w Zakopanem. Zenon Martyniuk zaśpiewał wtedy w duecie z Marylą Rodowicz.

Źródło: newseria.pl