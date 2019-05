Zenek Martyniuk gwiazdą filmową. Powstaje film o jego życiu. Wiemy, kto zagra główną rolę

Zadzwoniła do mnie Katarzyna Jungowska, reżyserka, i powiedziała, że chciałaby zrobić film o takim kimś, o młodym chłopaku z Podlasia, który się wychował na wiosce, a zabrnął tak daleko, że występuje nawet z wielkimi gwiazdami – mówił Zenon Martyniuk, gdy pojawiły się informacje, iż na podstawie jego biografii powstanie film. Sprawy szybko nabrały tempa, a pierwszy „klaps” jest już dawno za ekipą filmową.

Początkowo media plotkarskie wskazywały potencjalnych kandydatów do zagrania Zenona. Na liście pojawiali się mi.n. Jacek Braciak, Anton Królikowski oraz Dawid Ogrodnik.

Lider zespołu Akcent w jednym z wywiadów sam zdradził, kogo chciałby zobaczyć w produkcji.

Chciałbym, żeby mnie zagrał Dawid Ogrodnik. To jest aktor, który grał w pierwszym filmie disco polo, on ruchy sceniczne ma podobne, fryzurę, kiedyś nosiłem takie długie włosy, podobny styl ubierania i w ogóle ma taką fajną wrażliwość muzyczną, podobną do mojej – stwierdził.

Niestety, prośby muzyka nie zostały spełnione. Na ekranie w roli Zenka zobaczymy bowiem Jakuba Zająca, 24-letniego aktora znanego z serialu „Belfer”. Jako, że film opowiadać będzie historię, aż do aktualnych wydarzeń potrzebny będzie również drugi odtwórca roli. Starszego Zenka zagra Krzysztof Czeczot, którego kojarzyć można m.in. z filmów „Gotowi na wszystko. Exterminator”, czy też „Pitbull. Nowe porządki”.

Źródło: Newseria.pl / Gala.pl / NCzas.com