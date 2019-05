Masakra w brazylijskich więzieniach! W ciągu dwóch dni zamordowano 55 więźniów

W niedzielę i poniedziałek w zakładach karnych na północy Brazylii ubyło 55 martwych penitencjariuszy. Większość z nich po prostu uduszono w celach. Nie jest to jednak działanie władz, które zmniejszają w ten sposób przepełnienie więzień, ale efekt porachunków gangsterskich i rywalizacji o władzę.

W poniedziałek, co najmniej 40 więźniów znaleziono martwych w czterech więzieniach w północnym stanie Amazonas. Dzień wcześniej w jednym z zakładów karnych wybuchła bójka między więźniami, w której życie straciło 15 osadzonych.

Niewykluczone, że poniedziałek był dniem wyrównywania rachunków. Wszyscy więźniowie zabici w tym dniu „wykazują oznaki śmierci przez uduszenie”.

