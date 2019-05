Absolutny skandal! Lewacy apelują o wyrzucenie Zofii Klepackiej z Kadry Narodowej! Twierdzą, że jest homofobem

Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu informowaliśmy o sprzeczce do jakiej doszło z udziałem Kingi Rusin i Zofii Klepackiej pod jednym z okręgów wyborczych. Choć sprawa wydawała się być zamknięta, to jednak lewackie media i dziennikarze nie odpuszczają. Powstał właśnie apel o usunięcie „homofoba” z kadry narodowej.

Chciałam pani powiedzieć, że to jest wstyd. Straszny wstyd, chciała, żeby mnie pani usłyszała. Czego się pani Zofia powinna wstydzić? Tego, że obraża ludzi – mówiła Kinga Rusin do sportsmenki.

Z inicjatywy dziennikarza portalu natemat.pl, Damiana Maliszewskiego powstał specjalny apel skierowany do Prezesa Polskiego Związku Żeglarstwa, aby mistrzyni świata nie była brana pod uwagę przy reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej.

W imieniu swoim, a także w imieniu tysięcy Polaków, których godność od wielu miesięcy deptana jest przez Panią Zofię Klepacką, sportowczynię, reprezentantkę Polski, olimpijkę, członkinię PZŻ, zwracam się do Pana publicznie z apelem o odwołanie Pani Zofii Klepackiej z kadry narodowej PZŻ – pisał Maliszewski do Tomasza Chamery.

Olimpijka, jako członkini tego związku, członkini kadry narodowej, używając agresywnego tonu, kontrowersyjnego języka, od dawna uderza w osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe, których w sporcie nie brakuje – dodał.

Do akcji bardzo szybko przyłączyły się kolejne serwisy, które zachęcają swoich użytkowników do wysyłania maili m.in. do Polskiego Związku Żeglarskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Źródło: NaTemat.pl / NCzas.com