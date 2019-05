Aj waj! Młodzi Żydzi uratowali mężczyznę przed utonięciem. Okazało się, że ocalili nazistę

Grupa młodych Żydów w Bostonie ocaliła mężczyznę przed utonięciem. Jak się potem okazało, to nazista z wytatuowaną swastyką na ręce.

Żydzi uczą się w szkole jesziwy, ortodoksyjnej żydowskiej uczelni dla chłopców. Podczas przemierzania miasta zobaczyli unoszone przez wodę ciało na rzece w Chestnut Hill Reservoir. Wówczas od razu zawiadomili policjanta, który patrolował okolicę.

Policjant Carl Macioli wyciągnął mężczyznę z wody. Jak się okazało, ocalony miał wytatuowaną swastykę na ręku. Gdy doszedł do siebie, policjant poinformował go, że właściwie to ocalili go Żydzi.

– Dałem temu dżentelmenowi do zrozumienia, że czasami sprawy przybierają nieoczekiwany obrót – powiedział Macioli w rozmowie z NBC10 Boston.

Chłopcom zakazano komentowania sytuacji. Za pośrednictwem policjanta przekazali jednak wiadomość dla amerykańskiego nazisty. – Chcieli tylko, żeby wiedział, że życie pomogło mu uratować czterech młodych Żydów. Dobry uczynek to dobry uczynek. To część życia. Powinniśmy pomagać każdemu – mówi policjant.

Źródło: nbcboston.com