Dramat Wałęsy! Ma wielki żal do Biedronia

Syn Lecha Wałęsy Jarosław ma problem. Nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. Co teraz będzie robił? Pracy na razie nie szuka. Ale ma żal do Roberta Biedronia.

Z okręgu pomorskiego do Parlamentu Europejskiego dostały się trzy osoby: „wesoła wdówka” Magdalena Adamowicz (KE), Anna Fotyga (PiS), Janusz Lewandowski (KE).

Jarosław Wałęsa, mimo poparcia ze strony ojca „noblysty”, nie zdołał zapewnić sobie wygodnego życia na kolejne lata.

– Cóż, będę miał teraz więcej czasu dla rodziny. A do lipca jeszcze jestem europosłem, mam trochę zajęć, które chce ogarnąć. Mam wycieczkę uczniów z Pomorza, którzy odwiedzą Brukselę. A co do polityki to niczego nie wykluczam, także startu w wyborach parlamentarnych. Zastanawiamy się z małżonką, jak najlepiej spożytkować najbliższe miesiące – komentuje Jarosław Wałęsa dla portalu se.pl

– Wyniki KE pokazują, że moglibyśmy wygrać a przynajmniej zmniejszyć dystans do PiS, gdyby Wiosna Biedronia do nas dołączyła. Nie powinno być egocentryzmu ze strony Biedronia. Żebyśmy nie przegrali wyborów na jesieni, to musimy zmobilizować naszych wyborców i połączyć wszystkie siły, czyli mam tu na myśli dołączenie Wiosny Biedronia do Koalicji Europejskiej – dodaje Wałęsa.