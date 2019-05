Gigaskandal w Eurowizji! Tulia odpadła przez błąd organizatorów, ale także… dzięki polskiej publiczności

Zespół Tulia, który świetnie reprezentował Polskę na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji, lecz nie dostał się do wielkiego finału, ucierpiał na wpadce organizatorów i głosowaniu polskiej publiczności.

W trakcie liczenia głosów doszło do systemowej pomyłki, która zmieniła kolejność zespołów awansujących do finału. W specjalnym oświadczeniu wyjaśniono, że w trakcie relacji na żywo podano niepoprawne wyniki głosowania z Białorusi.

Zawiódł system konwertujący zbiorcze wyniki wszystkich pięciu jurorów z Białorusi na punkty w eurowizyjnej skali. Stwierdzono jednak jeszcze jedną, zdecydowanie bardziej bolesną dla Polski wpadkę. Otóż czeska jurorka, prezentując wyniki, zrobiła to w sposób nieprawidłowy: najsłabsze zespoły podała jako najwyżej ocenione.

Ale do porażki Tulii dołożyli się także telewidzowie z Polski! Głosowanie polskiej publiczności miało ogromne znacznie dla losów finalistów. Białoruś otrzymała od polskich widzów taką liczbę SMS-ów, że po przeliczeniu przełożyły się one na dwa punkty dla naszych wschodnich sąsiadów – łącznie uzyskali 122. Te dwa punkty okazały się kluczowe. Nie pozwoliły Polsce wejść do wielkiego finału 64. Konkursu Piosenki Eurowizji. W przypadku remisu Polski z Białorusią (122 punkty do 122 punktów), awans uzyskałaby Tulia, za sprawą większej liczby najwyższej, czyli 12-punktowej noty.