Grzegorz Braun mobilizuje: „Konfederację czeka trudna walka. Celem były i są jesienne wybory” [VIDEO]

Grzegorz Braun, jeden z liderów Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy w ostrych słowach podsumował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego: „Przed ugrupowaniem ciężka praca, której celem są jesienne wybory parlamentarne”. Dodał, że w ciągu najbliższych dni ma dojść do narady liderów Konfederacji.

Grzegorz Braun na swoim Facebooku skomentował, że podane w niedzielę wieczorem szacunkowe dane na temat wyników wyborów do PE wprawiły Konfederatów w dobry nastrój. Niestety rankiem przyszedł kac:

„Po wczorajszym wstępnym dzieleniu skóry na niedużym, ale jednak niedźwiadku z 6 proc. zrobiło się 4,5 proc. To bardzo ciekawy fenomen, bo te 6 z kawałkiem dały nam te same sondażownie, które wcześniej uporczywie nie doszacowywały Konfederacji, a to w ogóle nas nie zauważając, a to bardzo długo, do ostatnich tygodni dając nam 2 proc.” – mówił Braun.

Lider Konfederacji namawiał, by lokalnie przyglądać się temu, co dzieje się wokół Konfederacji i czy oddane głosy znalazły odzwierciedlenie w ogłoszonych wynikach wyborów. Przypomniał też sprawę roszczeń żydowskich, kluczową w kontekście wyborów krajowych.

Bo oczekiwania środowisk żydowskich są takie, iż jesienią w parlamencie pozostaną jedynie te „rozsądne” siły i sprawa zostanie dopięta – twierdzi Braun.

Źródło: Facebook: Grzegorz Braun