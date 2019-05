Gwałtowna zmian pogody. Nad Polskę nadciąga arktyczne powietrze [PROGNOZA POGODY]

Arktyczne powietrze nadciąga nad Polskę. Będzie dużo chłodniej. Najzimniej zapowiada się środa. Na szczęście ochłodzenie nie potrwa długo. W czwartek już będzie cieplej.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, do 35 mm na południu Mazowsza i Podlasia. Od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę prognozowana suma opadów ciągłych i przelotnych do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. na wybrzeżu, Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej do 22 st. w centrum kraju i 25 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie w Małopolsce porywy do 100 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm.

Temperatura minimalna od 7 st. na Pomorzu i północy Wielkopolski do 14 st. na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni, tylko na wschodzie początkowo słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na krańcach wschodnich lokalne burze. Temperatura maksymalna od 13 st. na północy do 19 st. na zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem: 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Źródło: PAP/pogodynka.pl