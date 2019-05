Gwiazda „Na Wspólnej” okradziona przez Pocztę Polską! Aktorka ostrzega. Jest odpowiedź operatora

View this post on Instagram

KOCHANI CHCIAŁAM WAS OSTRZEC,BYŚCIE NIE POPEŁNILI MOJEGO BŁĘDU😌 WYSŁAŁAM MOJEJ MAMIE ŚLICZNĄ KARTKĘ Z ŻYCZENIAMI W ZWIĄZKU Z JEJ NADCHODZĄCYM ŚWIĘTEM.Ponieważ będziemy widziały się dopiero za jakiś czas,włożyłam też do niej kilka banknotów,by mogła sobie zrobić jakąś przyjemność.List nadałam tzw.poleconym i priorytetem dla pewności oraz bezpieczeństwa,płacąc za to wcale nie mało.JAKAŻ DZIŚ OGARNĘŁA MNIE FURIA ZA LUDZKĄ PODŁOŚĆ I NIEUCZCIWOŚĆ,GDY OKAZAŁO SIĘ, ŻE KARTKA DOSZŁA BEZ BANKNOTÓW 😡😡😡 TO OBRZYDLIWE I MAM NADZIEJĘ,ŻE TEGO,KTO TEGO DOKONAŁ (nie wiem na jakim etapie przesyłki,u siebie nigdy nie miałam problemów,mam super listonosza i obsługę poczty) SUMIENIE BĘDZIE PALIĆ BEZ KOŃCA 😤😤😤 I już nie chodzi o te pieniądze (choć wiem jak mamie by się przydały) ale o to,że zrobiono jej straszną przykrość,bo martwi się jeszcze i za mnie,że je straciłam.JAKIM PRAWEM KTOŚ OTWIERA MOJĄ KORESPONDENCJĘ???!!! Równie dobrze mogły być tam bardzo prywatne i intymne informacje!!! 🥶🥶🥶 ZŁODZIEJU W POCZCIE POLSKIEJ WSTYDŹ SIĘ I PRZYNAJMNIEJ KUP ZA TE PIENIĄDZE PREZENT WŁASNEJ MAMIE 😬 @polskapoczta #kradzież #pieniądze #Olsztynek #pocztapolska #ostrzeżenie #uwaga #money #irytacja #stopzłodziejom #dzieńmamy