HIT ROSYJSKIEGO YOUTUBE’a! Takie rzeczy tylko na wschodzie. Kamaz przejeżdża przez morze [VIDEO]

Rosja to stan umysłu. Jednak to nagranie przebija to, co znaliście do tej pory. Rosyjska ciężarówka radzi sobie ze wzburzonymi falami i po prostu przejeżdża przez morze.

Nagranie pochodzi z Sachalina na wschodzie Rosji u wybrzeży Oceanu Spokojnego. Nie wiadomo, co ciężarówki robiły po drugiej stronie wzniesienia, które najwyraźniej chciały wyminąć.

W każdym innym kraju zaczekano by na statek transportowy lub czekano, aż przyjdzie odpływ. Ale nie w Rosji.

Kierowca Kamaza postanowił wjechać we wzburzone fale morskie i ominąć wzniesienie, nie wiedząc zapewne, czy po drodze nie ma nagłego spadku dna. Niemal całkowicie zanurzony Kamaz… dotarł do brzegu!

Na koniec kierowca otworzył jedynie drzwi od kabiny kierowcy, by wylać nagromadzoną wodę… i pojechał dalej.