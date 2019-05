Julia Wieniawa zmasakrowana. Takich reakcji się nie spodziewała

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych celebrytek młodego pokolenia. Ostatnio była jedną z prowadzących SuperHit Festiwal w Sopocie. Jak poradziła sobie młoda gwiazda? Najlepiej świadczą o tym opinie widzów, który oglądali wydarzenie w stacji Polsat.

Każdego roku SuperHit Festiwal w Sopocie gromadzi nie tylko w Operze Leśnej, ale i przed telewizorami liczną widownię. Z kolei na scenie zawsze prezentują się największe gwiazdy. W tym roku można było zobaczyć występy m.in. Ani Dąbrowskiej, Sarsy oraz Pawła Domagały.

Uwagę wielu widzów skupiła jednak Julia Wieniawa. Tym razem celebrytka wystąpiła w roli prowadzącej razem z Maciejem Rockiem i Olą Kot.

Wieniawa jest niezwykle popularna w mediach społecznościowych, stąd też o jej uwagę zabiegają nie tylko znane marki, ale także organizatorzy różnych imprez. Festiwal w Sopocie był jednak jej debiutem w roli prowadzącej.

Po występie Wieniawy w mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze na temat tego, jak wypadła.

– Julia Wieniawa to porażka. Drze się jak w piaskownicy. Ani to głosu, ani prezencji. Wstyd. Dziewczę chce się wybić, ale do tego potrzeba choć trochę talentu.

– Musicie pomyśleć na przyszłość o lepszej prowadzącej. Wieniawa nie daje rady.

– Niedługo strach będzie lodówkę otworzyć, żeby nie wyskoczyła Wieniawa. Trochę opamiętania by się przydało producentom. Dajcie dziecku skończyć jakąś szkołę.

To tylko niektóre głosy oburzonych internautów będące komentarzem do występu debiutantki.

Źródło: wp.pl