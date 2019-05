Korwin Mikke ujawnia przyczynę wyborczej porażki Konfederacji! Chodzi o sojusz wolnościowców z narodowcami

Janusz Korwin Mikke zdecydował się skomentować porażkę propolskiej partii Konfederacja Korwin Braun Narodowcy w wyborach do UE. Na swoim Facebooku powiedział: „Partia KORWiNa straciła bardzo wiele głosów młodych ludzi, którzy obrazili się za sojusz z narodowcami.”

Na swoim koncie na Facebooku lider Konfederacji Janusz Korwin Mikke opisał, dlaczego jego zdaniem nie udało się wejść do Parlamentu Europejskiego. Uważa, że młodzi wyborcy którzy nie poszli na wybory mogli się zrazić sojuszem wolnościowców z z narodowcami.

„W odróżnieniu od niektórych, którzy się cieszą z wyniku, ja zadowolony nie jestem – ale też nie widzę powodu do tragizowania. Nowo-powstała KONFEDERACJA, przy brutalnym ataku za wszystkich stron, otrzymała 600.000 głosów – to za kilka miesięcy otrzyma znacznie więcej. A przecież to wybory do Senatu i Sejmu są ważne – a nie do PE.” – zaznacza lider Konfederacji.

„Oczywiście lepiej byłoby mieć te pięć miejsc w PE – choć oznacza to częściowe wyłączenie pięciu cennych osób z polityki krajowej – ale żyliśmy bez tego, to i przeżyjemy. Dlaczego żal PIĘCIU miejsc? KORWiNa straciła bardzo wiele głosów młodych ludzi, którzy obrazili się za sojusz z narodowcami. Oczywiście mogliśmy pójść drogą p.prof.Roberta Gwiazdowskiego i dostać 2% – czy o to chodzi? A gdyby ta wolnościowa młodzież przemogła niechęć (to JEST możliwe!) i zagłosowała, to mielibyśmy cztery miejsca w PE i p.Krzysztof Bosak piąte. Na tym polega koalicja.” – tłumaczy.

„Z Twittera: Ludzie mają pretensje o sojusz wolnościowców z narodowcami zawarty w celu uzyskania miejsc w PE. Czy jutro obrażą się, że startujemy w wyborach wraz z PO, PiSem i „Wiosną” – też przecież „w celu uzyskania miejsc w Sejmie”. – kończy wpis Korwin Mikke.

Źródło: Facebook: Janusz Korwin Mikke