Lider Bayer Full ostro: „Przyjdą do Polski, wybzykają nam kobitki!”

Lider Bayer Full, Sławomir Świerzyński w ostrych słowach wypowiedział się o środowiskach LGBT i ewentualnej adopcji przez nich dzieci. Dodał też co myśli o imigrantach z Afryki. „Przyjdą do Polski, wybzykają nam kobitki!”

Sławomir Świerzyński w ostrych słowach wypowiedział się na temat imigrantów, którzy przyjeżdżają do Polski. Zwłaszcza chodziło mu o przybyszy z Afryki.

„Ściągnąć imigrantów, oni za nas wybzykają nasze kobity, bo my już jesteśmy do niczego, mężczyzna polski to się do niczego nie nadaje! No sorry! My jeszcze mamy tam gdzie trzeba drodzy państwo i sobie damy radę” – oznajmił lider Bayer Fulla.

Wypowiedział się również na temat środowisk LGBT:

„Oni byli od zawsze i zawsze będą! To po co ich teraz wyciągać na światło dzienne i robić krzywdę? Chore!” – stwierdził.

Źródło: wp.pl