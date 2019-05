Nowe banknoty o nominałach 100 i 200 euro od dzisiaj w obiegu. Zobacz jak wyglądają [VIDEO]

Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził do obiegu 28 maja nowe banknoty 100 i 200 euro. Mają być bardziej „kompaktowe” i wygodniejsze w użyciu, a ich kolory są jaśniejsze i bezpieczniejsze.

Na pierwszy rzut oka nowe banknoty zaprojektowane w Rzymie, prawie nie różnią się od starych, z wyjątkiem rozmiaru. Ich szerokość dopasowano do nominału 50 euro, co ma spowodować, że wygodniej będzie euro umieścić w portfelu.

Banknoty serii „Europa” mają też być lepiej przystosowane do maszyn liczących i mają mieć dłuższą żywotność. Będą również łatwiejsze do sprawdzenia i trudniejsze do sfałszowania (nowa faktura).

Europejskie państwa starają się od lat wyeliminować gotówkę z obiegu. Jej ilość na rynku systematycznie spada od kilku lat, ale wykorzystywanie gotówki do zapłaty za zakupy w większości krajów strefy euro ma się nadal dobrze. Np. we Francji 68% transakcji jest przeprowadzane w gotówce. Euro jest używane w 19 krajach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków.