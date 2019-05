Oryginalny komputer Apple’a z 1976 roku za prawie pół miliona dolarów sprzedano na aukcji w Londynie

Oryginalny komputer Apple’a z 1976 roku został sprzedany za ponad 470 tys. dolarów przez dom aukcyjny Christie’s w stolicy Wielkiej Brytanii. Urządzenie wraz z klawiaturą było w komplecie m. in. ze skórzaną teczką.

Historyczny komputer został ręcznie zbudowany przez Steve’a Wozniaka. Szacuje się, że powstało ok. 200 komputerów Apple I, większość z nich prawdopodobnie uległa zniszczeniu. Według rejestru tych urządzeń przetrwało 68 egzemplarzy, a sprzedany na aukcji w Londynie miał numer 10. Wszystkie one są niezwykle cenne dla kolekcjonerów. Pięć lat temu komputer Apple I z 1976 roku, który w momencie zakupu kosztował 666,66 USD, został sprzedany za ponad 900 tys. dolarów w Nowym Jorku.

Wystawiony na aukcję komputer należał do Ricka Conte, który kupił go aby nauczyć się programowania w języku BASIC. W 2009 roku przekazał urządzenie do muzeum komputerów osobistych stanu Maine w północno-wschodniej części USA. Potem przechodziło ono z rąk do rąk.

Wraz z komputerem sprzedano oryginalną instrukcję obsługi, a także zbiór czasopism i artykułów dotyczących komputerów Apple I. Innym dodatkiem była kompatybilna z urządzeniem drukarka SWTPC PR-40.

Mający polskie korzenie Wozniak był konstruktorem komputerów Apple I i Apple II. Był też jednym z trzech założycieli firmy Apple Computer.

Źródło: PAP