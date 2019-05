Prezydent Nowej Soli jest w szoku po wyborach! Publikuje list z postulatem podziału Polski na dwie części. „Jestem w szoku i raczej myślę o emigracji”

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz opublikował anonimowy list, którego autor chce podziału Polski na dwie części. Prezydent przyznaje też, że jest w powyborczym szoku i rozważa emigrację.

Należący do Nowoczesnej Wadim Tyszkiewicz najwyraźniej źle zniósł wyborczą porażkę Koalicji Europejskiej. Postanowił dać temu wyraz na swoim profilu na Facebooku.

Opublikował list, jak twierdzi anonimowego autora, który postuluje ni mniej ni więcej ale podział Polski na dwie części. Jak przebiegać ma linia tego podziału łatwo się domyśleć: decydujący jest fakt czy zwyciężyła w nich Koalicja Europejska czy PiS.

– Może czas podzielić nasz kraj na dwie Polski, zachodnią i wschodnią? – pyta autor listu.

– Wczoraj po wstępnych wynikach poruszył Pan temat podziału Polski na tych co chcą pracować i tych z kiełbasą w ręku, czekających na socjal – nawiązuje do wypowiedzi Tyszkiewicza.

– To nie tylko taki podział, ale tez podział na gospodarny zachód i roszczeniowy wschód. Czy jest temat referendum w sprawie podziału Polski ? – dodaje.

– Osobiście uważam, że podział Polski byłby najlepszym rozwiązaniem, zresztą ci ze wschodu po 2-3 latach sami by prosili o powrót, gdyż bez naszych podatków nigdzie by nie dojechali. Co Pan myśli o takim rozwiązaniu? – pyta Tyszkiewicza.

– Co ja o tym myślę? Na razie nie myślę. Jestem w szoku i raczej myślę o emigracji jeśli wynik w jesiennych wyborach się powtórzy – napisał prezydent Nowej Soli.

Dzień wcześniej Tyszkiewicz nie ukrywał goryczy porażki. Napisał między innymi, że przestał wierzyć w mądrość Polaków, w Polskę, a także, że wygrała wiara w cuda oraz buta i arogancja.

