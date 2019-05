Rzeź prawicowych kont na Twitterze! „Usunięto profile związane z ustawą 447 i niemieckimi reparacjami dla Polski”. To dopiero początek?

„Tysol” podaje, że tuż po wyborach usunięto między innymi konta: @KatynMemorialJC – informujące o działaniach podejmowanych dla obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City, konto @Reparations4POL – zajmujące się kwestią zaległych niemieckich reparacji dla Polski, konto @GerDeathCamps – zajmujące się zwalczaniem fake newsów na temat tzw. „polskich obozów”, konto @StopAct447 – zajmujące się sprawą amerykańskiej ustawy JUST 447, konto @PMI_Online (Polish Media Issues) – zajmujące się zwalczaniem fake newsów na temat Polski w internecie.

Ofiarą poprawnych politycznie cenzorów padły też konta: @nsz_1942 – zajmujące się propagowaniem wiedzy na temat historii NSZ, konto @avanti_ultras89 – zajmujące się publikacją patriotycznych grafik, zdjęć i opraw meczowych, czy konto @Suwerenna – popularnego blogera zajmującego się miedzy innymi propagowaniem idei reparacji wojennych od Niemiec.

Reduta Dobrego Imienia zapowiedziała podjęcie działań prawnych. To zapewne tylko papierek lakmusowy do testowania zachowań internetu i metoda „etapowania” cenzury.

Another huge "cleaning" operation on Twitter today. Among suspended accounts are Polish organisations abroad: @PMI_Online, @StopActS447, @KatynMemorialJC, and many more incl. individual ones. From what I hear, this was done without any warning. Cc: @D_Tarczynski @DobreImiePolski pic.twitter.com/nj4pPWGi5u

— Janina (@Ojdadana) May 27, 2019