Szok! Jackowski lepszy niż sondaże. Jasnowidz z Człuchowa jako jedyny trafnie przewidział wyniki wyborów

Na dwa dni przed wyborami do unioparlamentu, niektóre sondaże pokazywały zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. Inne PiS-u. A wszystkie wskazywały wejście Konfederacji ponad wyborczy próg. Wszystkie sondaże, nawet te exit-pollowe się myliły. Wynik trafnie wskazał jasnowidz Jackowski!

– Będę głosował na pewno na Konfederację. Powiem dlaczego. Wydarzenia dzisiejszego dnia ostatecznie przekonały mnie, że w tej sytuacji nie mam wyboru i muszę głosować na Konfederację – oświadczył jasnowidz.

Mam zapatrywania patriotyczne, czuję się Polakiem, szanuję Europę, szanuję też Unię Europejską. (…) Nie mam też jakichś skrajnych poglądów – dodał Krzysztof Jackowski. Jak mówił na nagraniu głównym powodem jest temat ustawy 447.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski tak mówił o o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego:

– Będzie to mocne uderzenie PiS-u, uważam, a bardzo słabe i nie uderzenie, bardzo słaby wynik będzie Platformy Obywatelskiej. I wcale Platforma nie powinna mieć żalu o to do wyborców PiS-u, dlatego że PiS ma swój stały elektorat, a właśnie partia Konfederacja, dużo młodych ludzi, zaskoczy opinię publiczną, właśnie Konfederacja – tam są narodowcy, tam jest Liroy, Korwin-Mikke – mówił.

– Okaże się, że nie będzie to zwycięski wielce dla nich wynik, żeby pokonać inne partie – np. PiS – ale okażą się mocą i poważną siłą. Zaczną się liczyć. Konfederacja namiesza bardzo mocno. (…) Konfederacja bardzo mocno zabierze głosy na niekorzyść Platformy Obywatelskiej, czyli inaczej Koalicji Europejskiej – zaznaczył Jackowski.