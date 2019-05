Ten barwnik spożywczy jest naprawdę niebezpieczny! Francuzi wycofują produkty z rynku. Teraz trafią do Polski

Francja do końca tego roku zamierza wycofać żywność zawierającą barwnik E171. Eksperci obawiają się, że produkty mogą trafić na polski rynek.

E171 to środek wybielający stosowany m.in. w przemyśle cukierniczym. Co się stanie z wycofanymi produktami? Eksperci alarmują, że mogą trafić na rynek w Polsce.

– Obawiamy się, że jeśli w naszym kraju nie zostaną zakazane środki spożywcze zawierające wybielający dodatek, to produkty wycofane z obrotu na rynku francuskim mogą zostać wytransferowane przez międzynarodowe sieci handlowe do polskich sklepów – powiedziała „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

Zapowiedziała też zaproponowanie ministrowi zdrowia podobnego zakazu w Polsce.

– Jeśli francuski zakaz wejdzie w życie, będą musieli zdecydować, czy wycofają kontrowersyjny składnik, czy też będą go wykorzystywać i sprzedawać tam, gdzie nie będzie zakazany. To jednak może oznaczać, że na niektóre rynki będzie trafiała żywność gorszej jakości, co może się wiązać z niezadowoleniem klientów – informuje Onet.

– Często dodawane do żywności śnieżnobiałe nanocząstki dwutlenku tytanu, oznaczane jako E171, mogą niekorzystnie wpływać na ważne dla zdrowia mikroorganizmy żyjące w ludzkim jelicie – czytamy w „Frontiers in Nutrition”.

Źrodło: onet.pl