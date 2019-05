W końcu pozwą Sakiewicza? Poseł Winnicki zgłosił sprawę do prawników [VIDEO]

Poseł Robert Winnicki na antenie Radia WNET poinformował, że zgłosił sprawę do prawników w sprawie pozwu Tomasza Sakiewicza i „Gazety Polskiej” za insynuacje oraz wyzwiska od „ruskich agentów”. Nie wiadomo, dlaczego dopiero po wyborach zapadła taka decyzja, ale lepiej późno niż wcale.

– Podłe insynuacje Sakiewicza wobec każdego, kto nie zgadza się z polityką zagraniczną obecnego rządu, czyli wiernopoddańczym stosunkiem do Izraela i USA, nazywa rosyjskim agentem. Moim zdaniem to materiał na dobrze udokumentowany proces – powiedział poseł Robert Winnicki, lider Konfederacji.

– Poprosiłem naszych prawników, żeby taki proces rozważyli, ponieważ Sakiewicz to regularny manipulator – dodał prezes Ruchu Narodowego.

Zapytany, o co chce pozywać Sakiewicza, Robert Winnicki odpowiedział, że chodzi o „insynuacje”, że Konfederacja i narodowcy „to rosyjska agentura”.

– Gdyby brać to na poważnie, to trzeba by powiedzieć, że Tomasz Sakiewicz jest agentem żydowskich środowisk, które zajmują się wyłudzaniem z Polski majątku. To on przecież pacyfikował protesty Polonii w Stanach Zjednoczonych przeciwko temu procesowi – zaznaczył Winnicki.