50 rannych w indyjskim Kaszmirze. Wieśniacy rzucali kamieniami w siły rządowe, które chciały ująć rebeliantów

Co najmniej 50 osób zostało rannych w indyjskim Kaszmirze. Tłum pomógł w ucieczce rebeliantom przed hinduskimi siłami bezpieczeństwa. Policka hinduska twierdzi, że padł tylko jeden strzał i użyto dwóch granatów, a konfrontacja z muzułmańskimi wieśniakami zakończyła się bilansem tylko trzech rannych.

Reszta miała odnieść niegroźne urazy i „zadrapania”. Tymczasem tysiące wieśniaków włączyło się do strzelaniny pomiędzy siłami bezpieczeństwa a dwójką rebeliantów w rejonie Kulgam w południowej dolinie Srinagar. Chłopi rzucali kamieniami w siły rządowe, by osłonić ucieczkę islamskich partyzantów, których wspierają.

Siły rządowe oblegały dom, w którym rebelianci się schronili. Budynek został zniszczony, ale w powstałym zamieszaniu udało się im zbiec.

Indian Govt. forces detains kashmiri student during protest outside islamia college against the killing of #ZakirMusa in srinagar, Kashmir on 28 May 2019. pic.twitter.com/UXKBkjx5nx

Potyczki pomiędzy powstańcami a siłami indyjskimi odbywają się niemal codziennie na obszarze Kaszmiru, a ich efektem jest stałe napięcie pomiędzy Indiami a Pakistanem. Zamieszkały przez muzułmanów Kaszmir, przydzielony w 1947 r. Indiom, buntuje się od wielu lat.

Tylko od początku tego roku na tych terenach zginęło ponad 90 rebeliantów. Mieszkańcy Doliny Srinagar często wychodzą na ulice, aby im pomagać i blokować operacje wojsk hinduskich.

While encounter underway in Kulgam Jammu and Kashmir, these are the Students of Islamia college, Srinagar pelting stones at security forces vehicles

The best decision taken by the govt is no ceasefire during Ramzan #Kulgam #wednesdayThoughts pic.twitter.com/v92OM6O53j

