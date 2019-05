Dlaczego jest tak zimno? Kiedy wrócą ciepłe i słoneczne dni? [PROGNOZA POGODY]

Końcówka maja nas nie rozpieszcza. Z północnego zachodu napłynęło nad Polskę zimne polarno morskie powietrze. Na szczęście zostanie z nami tylko przez chwilę. Od czwartku temperatura zacznie rosnąć.

Jak informuje IMGW północna, południowo oraz częściowo środkowa Europa jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar znajduje się w zasięgu wyżów. Nad zachodnią Polską rozbudowuje się klin Wyżu Azorskiego. Pozostały obszar kraju pozostaje w strefie pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, łączącego niż znad Zatoki Botnickej z niżem znad Adriatyku, który wolno przemieszcza się na wschód kraju. Nad wschodnią część kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze, nad resztę kraju chłodniejsze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosnąć.

W środę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 12°C, 14°C na Pomorzu, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, przez 16°C, 18°C w centrum kraju do 21°C na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu, chłodniej na Podhalu – około 11°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy ze środy na czwartek na południu i wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura minimalna od 2°C do 6°C na przeważającym obszarze kraju, a w południowo-wschodniej Polsce od 6°C do 9°C; miejscami na wschodzie Podkarpacia i Zamojszczyźnie do 11°C. Lokalnie na zachodzie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do miejscami 15 mm.

Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C w Małopolsce i na Podkarpaciu, a na pozostałym obszarze od 16°C do 21°C; chłodniej na Podhalu około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W czwartek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W weekend czeka nas już przyjemna i słoneczna pogoda. W całym kraju będzie od 23 do 26 st. Celsjusza. Niewielkie, przelotne opady tylko na krańcach wschodnich.

Źródła: PAP/pogodynka.pl