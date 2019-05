Długie ramię Kremla? TVP od dwóch lat blokuje ważny film o ludobójstwie na Polakach, ale czas do atakowania Konfederacji znajduje

Tomasz Sommer, redaktor naczelny „NCz!”, pisze o niebywałym świństwie jakiego dopuściła się pisowska TVP w kampanii wyborczej. Przypomina, też o filmie, który od 2 lat ma status „półkownika” w telewizji kontrolowanej przez PiS. Gotowy film nie może się doczekać pokazania w TVP.

Tomasz Sommer odniósł się we wpisie na Twitterze do PR-owej narracji PiS dotyczącej „ruskich agentów” jak propisowskie media nazwały Konfederację.

– Nie żebym był nadwrażliwy, ale PR o „ruskich agentach” to jedno z większych świństw wyborczych z jakimi się spotkałem – napisał Sommer.

Przypomniał także bardzo niewygodny dla PiS fakt blokowania przez TVPiS filmu, w którym ujawnił kulisy ludobójstwa Polaków w ZSRS. Od momentu powstania, czyli 2 lat, nie może się on doczekać emisji w publicznej telewizji.

– To „NCz!” i ja osobiście doprowadziłem do ujawnienia ludobójstwa Polaków w ZSRS. A np. mój film o tym o 2 lat leży na półce w PiS-owskiej TVP. Kreml blokuje? – pyta.

Nie żebym był nadwrażliwy, ale PR o "ruskich agentach" to jedno z większych świństw wyborczych z jakimi się spotkałem. To "NCz!" i ja osobiście doprowadziłem do ujawnienia ludobójstwa Polaków w ZSRS. A np. mój film o tym o 2 lat leży na półce w PiS-owskiej TVP. Kreml blokuje?

— Tomasz Sommer (@1972tomek) May 28, 2019