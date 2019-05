Do domu „Big Brothera” wszedł złodziej! Mieszkańcy nie wiedzieli co się dzieje. „Zabrał nam wszytko” [VIDEO]

Mieszkańcy „Wielkiego Brata” byli w szoku. Do domu wszedł prawdziwy „czarny” złodziej! Mieszkańcy zostali bez niczego. Zwłaszcza płeć piękna ucierpiała bo zabrano wszystkie kosmetyki. Poza tym sztućce, naczynia, ubrania, a ostatecznie nawet dach nad głową. O co chodzi?

Do tej całej niesympatycznej sytuacji dla mieszkańców domu doszło w poniedziałek po południu. Na ich posesji pojawił się niespodziewany gość. Czarna postać zaczęła grabić mieszkańców bez litości. Do wielkiego worka zaczęła pakować wszystko, co wpadło mu w ręce.

Kobiety jak widać na nagraniu najbardziej ucierpiały, tracąc kosmetyki. Uczestnicy show stracili szczoteczki do zębów, ubrania a nawet buty. Złodziej nie miał litości. Po pewnym czasie pozbawiono ich nawet dachu nad głową.

Czemu „Wielki Brat” uwziął się na uczestników? Otóż od poniedziałku zaczął się tydzień prehistoryczny. Polega to na tym, że w najbliższych dniach mieszkańcy będą zmuszeni żyć niemal całkowicie w zgodzie z naturą. Ma być jak tysiące lat temu – by się ogrzać i przygotować sobie posiłek, będą musieli sami rozpalić ogień. Co więcej sami muszą sobie uszyć ubrania.

Wyłoniono też wodzów plemienia. W tym tygodniu został nim Igor. Mieszkańcy musieli podzielić się też na dwie grupy – wojów oraz wiedzące. Mieszkańcy przybrali nowe imiona.

Bartek i Radek, jako jedni z widzących, przyjęli imiona Marysia i Zosia. Madzia, która dołączyła zaś do wojów, stała się Różowym Zachodem.

Atak złodzieja poniżej na nagraniu.

Źródło: Instagram: Big Brother