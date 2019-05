Edyta Górniak oszalała! Staje w obronie gwiazdy „Dzień Dobry TVN” po jej chamskim zachowaniu. „Dziękuję Kinga Rusin za Twoją siłę spokoju i za człowieczeństwo”

Edyta Górniak, bliska przyjaciółka Kingi Rusin, postanowiła wziąć w obronę gwiazdę „Dzień Dobry TVN”, po tym jak ta postanowiła w praktyce pokazać, jak walczy z „mową nienawiści”. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” używając języka miłości zwyzywała na ulicy Zofię Klepacką. Fani nie kryją swojego oburzenia.

Przypomnijmy, że do opisywanego zdarzenia doszło w niedzielę. Rusin wraz dwoma osobami z rodziny wybierała się na wybory do parlamentu Europejskiego. W centrum Warszawy po przeciwnej stronie ulicy zauważyła polską żeglarkę Zofię Klepacką i krzykiem nie omieszkała przekazać, co o niej sądzi.

– Piękna niedziela, dziś wróciłam z Pucharu Europy i z moim tatą spacerkiem wybraliśmy się na wybory oczywiście na śródmieściu, w moich rejonach…. Niestety prezenterka pewnej tv :) zaatakowała mnie krzycząc z drugiego końca ulicy „wstyd”. Zobaczcie sami – napisała Klepacka i udostępniła nagranie potwierdzające zdarzenie.

Teraz w obronie Kingi Rusin stanęła jej przyjaciółka Edyta Górniak. W sumie nie tylko okazała wsparcie Rusin, ale też sodomitom. – Wysyłam miłość do wszystkich społeczności gejowskich na świecie – napisała na Instagramie. – Dziękuję Kinga Rusin za Twoją siłę spokoju i za człowieczeństwo. Bądźmy dla siebie wzajemnie dobrzy – dodała.

Fani nie są jednak zadowoleni z wpisu Edyty Górniak i sugerują, że ta powinna trzymać się z dala od LGBT, jeżeli nie chce stracić sympatii swoich fanów. – Przykro mi, ale muszę przestać obserwować Pani profil. Nie za poparcie dla gejów, ale za popieranie chamstwa i jednostronnej tolerancji w wykonaniu pani Rusin – pisze jedna z komentujących.

– Proszę dołączyć też miłość do pedofili na całym świecie (…) Ich też należy tolerować i dodać do tęczowych – pisze inny mężczyzna. – Bardzo Cię lubię kochana Edytko. Ale błagam, jeśli nie chcesz stracić fanów, to trzymaj się z daleka od polityki, a zwłaszcza LGBT – komentuje kolejna kobieta.

Źródło: plotek.pl