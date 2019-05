Jasnowidz Krzysztof Jackowski ujawnia prawdę o UFO! W tle USA i baza Roswell

Od wieków o UFO krążą legendy. Wielu ludzi jest przekonanych, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Na temat pozaziemskich form życia wypowiedział się najskuteczniejszy i najbardziej medialny jasnowidz w Polsce – Krzysztof Jackowski. „UFO na pewno nas obserwuje” -twierdzi.

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali jasnowidza z Człuchowa o tajemniczą katastrofę nieopodal Roswell. Tam miał wylądować statek z kosmitami na pokładzie.

Do dziś ufolodzy zachodzą w głowę, co tam się wydarzyło. Jest na ten temat wiele teorii. Teraz o tej mrocznej sytuacji opowie Krzysztof Jackowski.

Wydarzenia w Roswell do dziś uznawane są za św. Graala ufologii. Wielu badaczy UFO twierdzi, że to właśnie wtedy doszło do kontaktu bliskiego ludzkości z pozaziemską cywilizacją. Świadkowie zdarzenia twierdzili. że widzieli kosmiczne statki powietrzne.

Co na ten temat sądzi Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz?

„UFO na pewno nas obserwuje. Podobno istnieje bardzo dużo dowodów na to, że faktycznie w Roswell spadł tajemniczy obiekt. Proszę zwrócić uwagę, że mniej więcej w tym samym czasie technologia zaczęła iść do przodu. Nie da się ukryć, że tę technologię Ameryka posiada” – zdradził jasnowidz z Człuchowa.

„Roswell to mógł pierwszy przymusowy kontakt. Uważam, że jest to na rzeczy” – dodał Krzysztof Jackowski.

