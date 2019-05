Kukiz’15 się kończy. Marek Jakubiak zaprasza ideowych ludzi do Konfederacji

Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba brać się do roboty. Z takiego założenia wychodzi jeden z liderów Konfederacji Marek Jakubiak. Prezes FDR twierdzi wprost, że ruch Kukiz’ 15 się kończy. Apeluje więc do byłych kolegów by ci wstąpili do Konfederacji.

Wybory do europarlamentu pokazały Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy musi dalej ciężko pracować aby zdobyć więcej wyborców. Poseł Marek Jakubiak myśli jak wzmocnić szansę Konfederacji w wyborach do Sejmu i Senatu.

Marek Jakubiak chce przekonać posłów Kukiz’15 do Konfederacji.

„Początek końca Kukiz’15 nastąpił już przy wyborach samorządowych. Dziś już widać, że to trend. Uratują się wtedy, gdy przystąpią do nas” – mówi „Super Expressowi” Marek Jakubiak.

„Dlatego zapraszam wszystkich członków Kukiz’15 do Konfederacji. Tam zostało naprawdę sporo fajnych, ideowych ludzi. Paweł roztrwonił ten potencjał, dlatego mam wielką nadzieję, że jako odpowiedzialny i dorosły mężczyzna porzuci wątpliwości” – dodaje lider Konfederacji.

Według źródeł tabloidu, politycy Kukiz’15 mimo, że do propozycji oficjalnie się nie odnoszą, to nieoficjalnie przyznają, że myślą nad propozycją Marka Jakubiaka.

Innego zdania jest natomiast poseł Sachajko.

„Pan poseł sprzeniewierzył się naszym wartościom i nie widzę możliwości budowania z nim politycznej przyszłości” – mówi poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

Czy Kukiz’15 przestaje istnieć na naszych oczach?

Źródło: Super Express