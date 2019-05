Kulczyk ma nowego partnera? Byli razem na wielkiej gali

Podczas gali wręczenia Nagród Polskiej Rady Biznesu pojawiło się wielu przedsiębiorców, również tych znanych. Nie mogło więc zabraknąć i Kulczyków. Dominika Kulczyk przyszła z nowym partnerem.

Gala Nagród Polskiej Rady Biznesu nazywane bywa „Oskarami przedsiębiorców”. Pojawiają się na nich najbardziej znane osobistości. Wielu uczestników wówczas chwali się swoim bogactwem, by podkreślić swój status.

Niektórzy jednak przychodzą z przyczyn towarzyskich. Tak zrobiła Dominika Kulczyk, która pokazała na gali wszystkim swojego nowego partnera.

41-letnia miliarderka odziana była w srebrną suknię. Ale to mężczyzna koło niej przykuł uwagę dziennikarzy. Nie wiadomo, czy to obcokrajowiec czy Polak. Niektórzy sądzą, że to latynos.

Przypominamy, że sześć lat temu po 12 latach małżeństwa Dominika Kulczyk rozwiodła się z Janem Lubomirskim. Sprawa nie była głośna i nie udostępniano chętnie informacji mediom.

Kulczyk bywała łączona z Pawłem Delągiem. Choć wiele wskazywało na to, że miliarderka i aktor oficjalnie potwierdzą, że są razem, para przestała się spotykać. Ostatnio plotkowano też, że Dominika Kulczyk spotyka się z Piotrem Schrammem, byłym partnerem Edyty Górniak.

Źródło: plotek.pl