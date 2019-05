Liroy zaprasza kolegów z Kukiz’15 do współpracy z Konfederacją. „Jeżeli nie będziemy edukować młodych pokoleń, to będzie tak, że 80 proc. głosuje na socjalizm”

Jeden z liderów Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy, Piotr Liroy-Marzec, zaproponował kolegom z ugrupowania Kukiz’15 współpracę z Konfederacją. W rozmowie z dorzeczy.pl polityk podkreślił jednak, że decyzja należy do Pawła Kukiza i Stanisława Tyszki.

– Jestem zwolennikiem tego połączenia od samego początku. Zapraszamy do współpracy kolegów z Kukiz’15. Uważam, że tak powinno być, bo walczymy o to samo. Ale tu decyzja należy do Pawła Kukiza i Stanisława Tyszki, a Tyszka nas nienawidzi – stwierdził Liroy.

W rozmowie z portalem Liroy skomentował także wyniki wyborów do Europarlamentu. – Oczywiście walczyliśmy o przekroczenie progu i to faktycznie się nie udało. Wpłynęło na to kilka elementów – przykładowo to, że duża część młodych ludzi nie poszła na wybory, a popiera Konfederację – mówił.

Polityk podkreślał, że społeczeństwo potrzebuje edukacji z zakresu polityki. – Wielokrotnie mówiłem przez ostatnie miesiące, że Konfederacja powinna zacząć od edukacji młodzieży. Jeżeli w przyszłości chcemy, by młodzież i ogół obywateli mieli pojęcie, w jakiej sytuacji się znajdują; jeśli chcemy by byli świadomi swoich wyborów, to muszą być edukowani. Oczywiście nie mam tu na myśli indoktrynacji stosowanej przez wiele ugrupowań, tylko edukację. Ludzie powinni być świadomi, co niesie za sobą głosowanie na konkretną formację. Wtedy nie będziemy się tak bardzo martwić o to, co z Polską będzie – ocenił.

– Jestem przekonany o tym, że skrajne wypowiedzi niektórych ludzi z naszej koalicji też się nie przysłużyły. Choćby słaby pomysł Mentzena (Sławomira Mentzena, wiceprezesa partii KORWiN, byłego kandydata Konfederacji do PE na liście pomorskiej – przyp. red.), który na pewnym spotkaniu uzurpował sobie prawo do tego, by przedstawić „piątkę Konfederacji”, która jako taka nigdy nie istniała, a gdyby istniała, na pewno nie byłaby taka, jak Mentzen to przedstawił – podkreślił Liroy.

– Ale powtórzę też, że jeżeli nie będziemy edukować młodych pokoleń, to będzie tak, że 80 proc. głosuje na socjalizm. Edukacja przede wszystkim. Nie ma co się obrażać na wynik, jesteśmy młodym ugrupowaniem. Mimo wszystko, nasz wynik należy rozpatrywać jako sukces, bo duża rzesza ludzi nam zaufała – zwrócił uwagę jeden z liderów Konfederacji.

Źródło: dorzeczy.pl