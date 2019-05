NASA nie ma złudzeń! Asteroida Bennu uderzy w Ziemię i zniszczy naszą cywilizację. Szokujący film pokazuje jak do tego dojdzie [VIDEO]

NASA ostrzega! Amerykańska agencja kosmiczna już po raz kolejny ostrzega przed wielką asteroidą, która jest na kursie kolizyjnym z Ziemią. Zazwyczaj asteroidy przelatują daleko od nas, ale nie tym razem. Prawdopodobieństwo uderzenia jest, jak twierdzi amerykańska instytucja, bardzo duże. Gdy asteroida uderzy w Ziemię zniszczy życie na naszym globie. Ma to się stać za 117 lat.

Chodzi tutaj o asteroidę Bennu, kosmiczną skałę, która ma 500 m średnicy i waży 77 mld ton. Jak podaje NASA ten obiekt okrąża Słońce w ciągu 436 dni i z każdym takim okrążeniem przybliża się do Ziemi o 300 tys. km. Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie obliczyli, że prawdopodobieństwo uderzenia Bennu w Ziemię wynosi 1:2 700.

Jednak nasze pokolenie nie ma czego się obawiać. Naukowcy obliczyli, że Bennu zderzy się z Ziemią mniej więcej 25 września 2135 roku, a więc za 117 lat. Nie podali jednak czy będzie to rano, czy bardziej z wieczora.

NASA uważa, że jeżeli Bennu uderzy w Ziemię, doprowadzi to do całkowitego zniszczenia życia na naszej planecie. Sama tylko siła uderzenia asteroidy może spowodować śmierć około 60 proc. ludzi. Jeżeli z kolei Bennu uderzyłaby w ocean, wywołałaby gigantyczne tsunami. Naukowcy szacują, że fala powstała w wyniku uderzenia asteroidy o wodę, mogłaby pochłonąć wszystkich mieszkańców Ziemi.

Naukowcy już teraz głowią się jak zapobiec katastrofie i wymyślają sposób na poradzenie sobie z tym kosmicznym zagrożeniem. Inżynierowie z NASA już opracowali plan awaryjny na okoliczność uderzenia Bennu w Ziemię.

Eliminacją zagrożenia ze strony asteroidy jest rozpracowywana przez NASA wraz z Narodową Agencję Bezpieczeństwa Jądrowego nazwano Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response (HAMMER).

Plan ocalenia naszej planety polega na wysłaniu w stronę Bennu statku kosmicznego ważącego około 9 ton, który zmieni tor lotu asteroidy dosłownie spychając ją z orbity. Jeśli okaże się to nie możliwe do wykonania, to statek ma użyć do tego celu ładunków jądrowych.

Źródło: Daily Mai