Ostatnia para z „Sanatorium miłości” nie przetrwała kryzysu. „Zrozumiałam, że to nie człowiek dla mnie”

Mimo że emitowane przez TVP „Sanatorium miłości” już dawno się skończyło, do dziś nie milkną plotki na temat bohaterów programu. Teraz wyszło na jaw, że Małgorzata i Marek nie są już parą. – Nie będziemy kontynuowali naszej znajomości– powiedziała uczestniczka.



„Sanatorium miłości” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem widzów. Show, w którym wzięło udział sześć kobiet i sześciu mężczyzn, oglądało wiele osób. Przypomnijmy, kuracjuszami byli: Janina, Joanna, Małgorzata, Teresa, Walentyna, Wiesława, Cezary, Krzysztof, Lesław, Marek oraz dwóch Ryszardów.

Na początku w programie powstały dwie pary – Wiesława i Cezary oraz Małgorzata i Marek. Niestety obie nie przetrwały. Kilka miesięcy temu zmarł Cezary. Teraz Małgorzata poinformowała o rozstaniu z Markiem.

Marek od początku programu zauroczył się Małgorzatą i otwarcie mówił, że mu się podoba. W końcu mężczyźnie udało się przekonać do siebie uczestniczkę. Wydawało się, że tworzyli dobraną parę. Teraz jednak media obiegła informacja o rozstaniu.

– Już nie jesteśmy razem. Rozstaliśmy się i nie będziemy kontynuowali naszej znajomości – przyznała w rozmowie z „Rewią” Małgorzata Zimmer.

Marek Jarosz już w „Sanatorium” był zazdrosny o swoją wybrankę. Nie odstępował jej na krok oraz pilnował przed innymi uczestnikami.

– Podobało mi się, że byłam adorowana przez Marka. Wyczuwałam też, że był on o mnie bardzo zazdrosny – dodała Małgorzata.

– Jestem osobą skromną. Nie chciałam niczego deklarować. Z kolei Marek wszystkim opowiadał, jaki jest zakochany – przyznała.

Para była razem jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu show. Doszło nawet do spotkania rodzin Marka i Małgorzaty, mimo że kobieta obawiała się reakcji swojej młodszej córki.

– Bałam się tego. Oliwia nie chciała, żebym brała udział w programie. Moje obawy były niepotrzebne – wyjawiła później.

Jednak Małgorzatę i Marka dopadł kryzys, którego nie przetrwali. A zaczęło się od różnicy zdań. – Wtedy zrozumiałam, że to nie człowiek dla mnie. Powiedziałam, co mi się w nim nie podoba. Czułam, że tracę do niego zaufanie – zwierzyła się Małgorzata.

Marek nie chciał komentować rozstania.

Źródło: Rewia