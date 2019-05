Rosyjscy naukowcy zbadali … kaca! Niektóre metody „leczenia” mogą zaskakiwać

Chyba każdy z nas przeżywał tą chorobę co najmniej raz w życiu. Kac, czyli po prostu zatrucie związane ze zbyt dużą ilością alkoholu. Jak sobie z nim radzić? Rad udziela Nikołaj Czerenicenko, rosyjski doktor medycyny, lekarz naczelny kliniki AlkoMed.

Przede wszystkim na początku warto spojrzeć na wyniki badań przeprowadzonych przez Pohmelya.net. Według ankietowanych 33 procent osób kaca leczy „przespaniem dnia”, 5 procent wspiera się lekami przeciwbólowymi, a 4 procent wskazało, iż posiada własną pijalną „miksturę”.

Jak sobie radzić z kacem? Jak mówi Nikołaj Czerenicenko, należy przede wszystkim odpowiadać na potrzeby swojego organizmu i nie zmuszać się do stosowania cudzych „genialnych” metod.

„Kac to bardzo indywidualna reakcja i to, co pomogło jednemu, drugiemu z dużym prawdopodobieństwem nie pomoże. […] Trzeba pamiętać, że podczas kaca ciało jest bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zewnętrzne wpływy i czynniki drażniące. Jeśli możesz – odpocznij. Musisz słuchać swojego ciała. Jeśli masz apetyt – jedz, jeśli nie masz – głoduj” – tłumaczy lekarz.

Czy jest coś zatem jakaś naturalna i bezpieczna substancja, która pomoże nam w zwalczeniu bólu? Jak się okazuje, najlepsze są sprawdzone metody jeszcze z czasów naszych dziadków.

„Dobrze działa znana woda po ogórkach (red. – ogórki kiszone). Zawiera ona sole magnezu i potasu oraz oczywiście rekompensuje utratę płynów” – mówi Czerenicenko i jednocześnie podkreśla, że bardzo podobne działanie będzie miał np. sok z kiszonej kapusty.

Co jednak podkreśla naczelny lekarz rosyjskiej kliniki AlkoMed, nie ma i nie było uniwersalnej metody na kaca.

„Niedawno brytyjscy naukowcy badali najbardziej popularne przepisy na kaca i doszli do tego samego wniosku, który już wyartykułowałem — nie ma skutecznego sposobu na pokonanie kaca” – podsumował.

