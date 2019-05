Senatorowie USA pod naciskiem Żydów piszą do Morawieckiego. Domagają się ustawodawstwa w sprawie mienia bezspadkowego

Minęły trzy dni od wyborów, a w tym czasie izraelski dziennik „Haaretz” podał, że delegacja z Izraela faktycznie była w Polsce, Marek Suski przekazał, że żadnego zabezpieczenia ustawowego przed restytucją nie będzie, a teraz Senatorowie USA napisali listo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym domagają się restytucji mienia po obywatelach Polskich żydowskiego pochodzenia.

Portal „Wirtualna Polska” w artykule Marcina Makowskiego podaje, iż Senatorowie z USA napisali list do premiera Morawieckiego w kontekście ustawy 447 JUST. Wynika to z tego, że organizacje żydowskie coraz mocniej naciskają w sprawie zwrotu mienia bezspadkowego. Co ciekawe list ma zostać oficjalnie ujawniony dzień przed wizytą Prezydenta Andrzeja Dudy w USA, którą zaplanowano na 12 czerwca.

Wśród powodów, dla których senatorowie zdecydowali się na podpisanie takiego listu wymienia się, między innymi osobiste znajomości oraz przeświadczenie o „rosnącym antysemityzmie w Polsce”. To już kolejne naciski na Polskie w sprawie restytucji mienia bezspadkowego, senatorowie z USA już wcześniej pisali w tej sprawie list, także Mike Pompeo podczas wizyty w Polsce apelował do władz o przyjęcie ustawodawstwa w tej sprawie.