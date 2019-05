Szokujące informacje o Jarosławie Kaczyńskim i sowieckiej ambasadzie. Cejrowski bez znieczulenia skomentował podejrzane zachowanie prezesa PiS

Wojciech Cejrowski od czasu, kiedy wyleciał z TVP Info w ostrych słowach komentuje działalność PiS-u. Znany podróżnik w jednym z wpisów odniósł się do podejrzanego zachowania Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że Wojciech Cejrowski został usunięty z TVP Info pod koniec listopada, wówczas miał „przemyśleć swoje zachowanie” i wrócić na antenę. Podróżnik od razu stwierdził, że nie ma zamiaru się podporządkować i tak jak przewidywał, na antenę nie wrócił.

Ostatnio Wojciech Cejrowski odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego po tym jak „Media Narodowe” przypomniały, co prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas wywiadu w 2006 roku. Kaczyński przyznał wtedy, że odwiedził w 1988 roku sowiecką ambasadę, podczas obchodów rocznicy przewrotu bolszewickiego.

Portal przypomina też, że Kaczyński jest jedynym czynnym politykiem w Sejmie, który odwiedzał ambasadę ZSRR. – Pewnie to Panów zdziwi, ale dostałem zaproszenie i poszedłem z ciekawości – mówił Kaczyński w wywiadzie-rzece udzielonym Michałowi Karnowskiemu i Piotrowi Zarembie.

Zachowanie Jarosława Kaczyńskiego w ostrych słowach skomentował podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski. – Na obchody rocznicy wielkiego ludobójstwa się nie chodzi, tak jak nie chodzi się na urodziny Hitlera. Nawet z ciekawości – napisał krótko były stały gość TVP Info.

Powstaje pytanie dlaczego Kaczyński, będący wtedy w opozycji został wybrany spośród wielu innych działaczy i zaproszony do sowieckiej ambasady. A przypomnijmy, że zdarzyło się to jeszcze przed upadkiem komunizmu w Polsce. Gdyby stosować logikę Tomasza Sakiewicza i Michała Rachonia z TVP można by nabrać podejrzeń, czy przypadkiem w tej ambasadzie nie doszło do nawiązania podejrzanych związków.

Źródło: Media Narodowe/Twitter: Wojciech Cejrowski