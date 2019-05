Te nagrania mrożą krew w żyłach! Tornada szaleją w USA. Wprowadzono stan wyjątkowy [VIDEO]

Seria szybko następujących po sobie tornad przeszła w poniedziałek przez stany Kansas, Indiana i Ohio powodując poważne zniszczenia. Co najmniej 1 osoba poniosła śmierć a 130 zostało rannych.

Żywioł zniszczył lub poważnie uszkodził setki domów, w tym szkoły i inne budynki publiczne, łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Największe zniszczenia zanotowano w rejonie miasta Dayton, w stanie Ohio.

W miejscowości Celina, w stanie Ohio, 81-letni Melvin Dale Hannah poniósł śmierć kiedy porwany przez tornado samochód uderzył w jego dom. Burmistrz Celiny Jeffrey Hazel powiedział, że są rejony, które „wyglądają jak strefa działań wojennych”.

Gubernator Ohio Mike DeWine wprowadził stan wyjątkowy w trzech najbardziej zniszczonych hrabstwach.

Według Krajowej Służby Meteorologicznej w Indianie zanotowano 14 tornad, 12 w Kolorado i 9 w Ohio. Tornada nawiedziły też stany Iowa, Nebraska, Illinois, Minnesota i Idaho. Łącznie na obszarach Wielkich Równin i Środkowego Zachodu zanotowano 55 tego typu zjawisk.

Meteorolodzy podkreślają, że w tym roku tornada występują z nienotowaną dotychczas częstotliwością i są bardzo silne. Szybkość wiatru często przewyższa 200 km/godz.

🌪️ JUST IN: This was the scene earlier Tuesday evening near Lawrence, #Kansas as a large, damaging #tornado moved through the south side of town. #KSwx 🌪️ pic.twitter.com/y0vati4JCA — WeatherNation (@WeatherNation) 29 maja 2019

Unfortunately, this tornado destroyed two homes in northern Indiana on Memorial Day. We're tracking more severe storms tonight on WeatherNation. #INwx pic.twitter.com/WOJX3nO4aR — WeatherNation (@WeatherNation) 29 maja 2019

This is one of the craziest lightning strikes you’ll ever see. pic.twitter.com/KPjA0U7auq — Kansas City Media (@KansasCityMedia) 27 maja 2019

Źródło: PAP