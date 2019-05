Tego jeszcze nie było. Zjazd z Wieży Eiffela kolejką z szybkością 90 km/h [VIDEO]

Do 2 czerwca potrwają testy zjazdu na linie w specjalnej uprzęży z II piętra wieży Eiffla (115 m wysokości), niemal do Ecole Militaire, nad całymi Polami Marsowymi. Miny testerów tej tyrolskiej kolejki wskazują, że to niezapomniane przeżycie.

Jazda dobywa się z prędkością 90 km/h. Przejazd trwa około minuty. W dodatku na drugie piętro można wejść schodami i nie trzeba będzie czekać w kolejce do windy.

Tego typu atrakcja ma zostać udostępniona dla publiczności. Czyżby dyrekcję wieży zainspirował Rosjanin, który niedawno samodzielnie na owo drugie piętro wylazł i doszła do wniosku, że skoro publika potrzebuje adrenaliny to trzeba jej to dać?

Poza wszystkim, widok z pewnością wspaniały, a „staruszce” przybywa kolejna atrakcja, która dodatkowo przyciągnie turystów. Ceny nie podano…

Une tyrolienne installée au 2e étage de la tour Eiffel et rejoignant la place de l’Ecole militaire est testée avant son ouverture au public. Jusqu'au 2 juin, les participants pourront s’élancer dans le vide à 115 mètres du sol pour une chute d’environ une minute à 90km/h #AFP pic.twitter.com/m5DQhyx55P — Agence France-Presse (@afpfr) May 29, 2019

Źródło: AFP